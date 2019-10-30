2019-10-30T23:21:26+03:00
Происшествия

За продажу арестованного телефона женщине в Тверской области грозит до двух лет тюрьмы

Её имущество было описано по причине неуплаты алиментов на двух детей
Ирина ТАРАСОВА
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В отношении женщины Нелидовским межрайонным прокурором утвержден обвинительный актВ отношении женщины Нелидовским межрайонным прокурором утвержден обвинительный акт
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40-летнюю жительницу Нелидово Тверской области обвиняют в совершении преступления, предусмотренное ч.1 ст.312 УК РФ (растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено). В отношении женщины Нелидовским межрайонным прокурором утвержден обвинительный акт.

Было установлено, что женщина не платила алименты на содержание несовершеннолетних детей. В рамках исполнительного производства ее имущество было подвергнуто описи и аресту. Речь идет о мобильном телефоне марки EXAN DLPH1 MINI.

Однако несмотря на то, что женщина после этого являлась лицом, хранившим арестованное имущество, она проигнорировала это. Телефон (находящийся в аресте) был продан некоему лицу.

- Санкция статьи Уголовного кодекса РФ за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщается на сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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