Шестилетний мальчик оказался под колесами иномарки в Тверской области
Угрозы жизни пострадавшего нет
Шестилетний мальчик оказался под колесами иномаркиФото: Мария ЛЕНЦ
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Авария произошла вечером, 30 октября, в деревне Звягино в Ржевском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель, управляя иномаркой "Шевроле Круз", сбил шестилетнего мальчика.
Признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено. Угрозы жизни пешехода нет.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU