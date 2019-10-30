Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-9 "Балтия" в Тверской области
Авария произошла в Торопецком районе
В Тверской области иномарка съехала в кювет, пятеро пострадали Фото; УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
На федеральной автодороге М-9 "Балтия" в Тверской области водитель автомобиля Мерседес съехал в кювет. На момент аварии в салоне находились пять человек, включая водителя. Все они получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.
По предварительной информации, авария произошла 30 октября, около 18:50 вечера, на 403 км трассы.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU