2019-10-30T22:12:48+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-9 "Балтия" в Тверской области

Авария произошла в Торопецком районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области иномарка съехала в кювет, пятеро пострадали Фото; УГИБДД России по Тверской областиВ Тверской области иномарка съехала в кювет, пятеро пострадали Фото; УГИБДД России по Тверской области
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На федеральной автодороге М-9 "Балтия" в Тверской области водитель автомобиля Мерседес съехал в кювет. На момент аварии в салоне находились пять человек, включая водителя. Все они получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

По предварительной информации, авария произошла 30 октября, около 18:50 вечера, на 403 км трассы.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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