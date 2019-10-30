2019-10-30T19:39:11+03:00
Происшествия

В Тверской области ухудшилась дорожная обстановка

В Тверской области и на границе с регионом произошло несколько смертельных ДТП
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области ухудшилась дорожная обстановка, водителей просят быть внимательнее Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ Тверской области ухудшилась дорожная обстановка, водителей просят быть внимательнее Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В связи с выпавшим первым снегом на региональных дорогах и федеральных трассах М-9, М-10 и М-11 ухудшилась дорожная обстановка.

Сегодня, 30 октября, в Твери на скользкой дороге водитель маршрутки не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадали трое пассажиров.

Еще одна авария произошла в Торопецком районе, один человек погиб. Подробности аварии неизвестны.

В Зубцовском районе "УАЗ" вылетел с дороги и врезался в дерево. Обошлось без пострадавших.

Страшное ДТП произошло на 159-м трассы М-9 "Балтия", на границе с Тверской областью, в районе деревни Городково Шаховского района Московской области. Пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.

Под предварительным данным, причиной аварии стала летняя резина, установленная на легковушке, и выпавший первый снег.

Госавтоинспекция Тверской области рекомендует водителям быть особо внимательными при неблагоприятных погодных условиях, особенно в темное время суток, и вовремя сменить летние шины на зимние. Особую бдительность также нужно проявлять на мостах, переездах и возвышенных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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