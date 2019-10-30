2019-10-30T18:49:15+03:00
Происшествия

В Твери на перекрестке сбили 10-летнюю девочку

Пострадавшая получила перелом ноги
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери 10-летняя получила травмы, попав под "Газель"В Твери 10-летняя получила травмы, попав под "Газель"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 30 октября, на улице Орджоникидзе в Твери. О случившемся сообщили в УГИБДД России по Тверской области

Водитель автомобиля "Газель" ехал на зеленый сигнал светофора, на середине перекрестка светофор поменялся на мигающий желтый, а потом на зеленый для пешеходов. В этот момент 10-летняя девочка с мамой начали переходить дорогу.

В результате наезда автомобиля пострадавшая получила открытый перелом голени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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