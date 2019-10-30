В Твери на перекрестке сбили 10-летнюю девочку
Пострадавшая получила перелом ноги
В Твери 10-летняя получила травмы, попав под "Газель"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Авария произошла 30 октября, на улице Орджоникидзе в Твери. О случившемся сообщили в УГИБДД России по Тверской области
Водитель автомобиля "Газель" ехал на зеленый сигнал светофора, на середине перекрестка светофор поменялся на мигающий желтый, а потом на зеленый для пешеходов. В этот момент 10-летняя девочка с мамой начали переходить дорогу.
В результате наезда автомобиля пострадавшая получила открытый перелом голени.
ИСТОЧНИК KP.RU