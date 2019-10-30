Прокуратура обнаружила сырость и грибок в детском социально – реабилитационном центре в Тверской области
Прокуратура Селижаровского района проверила состояние здания социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних Селижаровского района.
Проверяющие нашли нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В помещениях центра обнаружились подтёки, признаки поражения грибком, запах сырости.
- Состояние кровли не даёт возможности обеспечить в нём оптимальные условия для осуществления безопасного воспитания, обучения, физического развития, оздоровления, реабилитации, а также ухода и присмотра за несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и нуждающимися в социальной помощи государства, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области.
Районная прокуратура направила в суд исковое заявление к реабилитационному центру и региональному министерству соцзащиты населения о возложении обязанности отремонтировать крышу здания и ликвидировать грибок и подтёки на стенах. Заявление судом рассмотрено и удовлетворено.
ИСТОЧНИК KP.RU