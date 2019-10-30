Стать переписчиком, как Лев Толстой, предлагают жителям Тверской области

СЕГОДНЯ 16:58 2019-10-30T17:00:19+03:00

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

В будущем году нас ждёт Всероссийская перепись населения

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- Хочешь оказаться в роли переписчика, как Лев Толстой, Антон Чехов или известный Тверской земский статистик Василий Покровский? - спрашивает посетителей сайт Тверьстата.

Дело в том, что в будущем году страну ждёт Всероссийская перепись населения, она пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года.

Чтобы стать переписчиком, необходимо уметь обращаться с планшетом, быть коммуникабельным и уметь расположить человека к диалогу, отмечает статистическое ведомство.

О желании стать переписчиком нужно сообщить в Тверьстат по адресу: г.Тверь, ул. Советская, д. 35, кабинет 119, по телефону 8 (4822) 34-26-07, или по e-mail: P69_mail@gks.ru для (Козловой Татьяны Олеговны – начальника административного отдела).

СПРАВКА "КП"

Всероссийская перепись населения - 2020 будет разделена на четыре этапа, первый из которых пройдёт онлайн:

1) 1-10 октября - онлайн-перепись на Госуслугах,

2) 11-15 октября - информация о тех, кто прошёл перепись онлайн, будет вноситься в списки адресов, дабы избежать повторений на последующих этапах,

3) 16-27 октября - обход переписчиками домов и квартир,

4) 28-31 октября - контрольные обходы и сдача материалов переписи в Росстат.

ИСТОЧНИК KP.RU