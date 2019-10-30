Должник из Твери оплатил все штрафы и долги после ареста машины

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-30T16:30:16+03:00

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Житель Московского района Твери задолжал по неоплаченным штрафам ГИБДД и банковским платежам более 160 тысяч рублей. С целью взыскания долга судебные приставы удерживали часть суммы из его заработной платы, а также вынесли запрет на совершение регистрационных действий с автомобилем, но должника это не остановило - оплачивать долг он не спешил.

Как выяснилось, мужчина полагал, что задолженность постепенно погасится за счет ежемесячных списаний из заработной платы. Но этого не случилось.

В ходе рейдовых мероприятий судебные приставы арестовали автомобиль неплательщика.

- В течение трех дней гражданин нашел возможность внести в счет погашения всю сумму долга, - сообщили в пресс-службу ФССП России по Тверской области. - Должник также оплатил исполнительский сбор.

Исполнительное производство в отношении него окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU