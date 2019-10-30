В Калязине Тверской области планируют построить новый вокзал

СЕГОДНЯ 15:47 2019-10-30T15:47:57+03:00

Калязин – туристический город. Там необходим такой объект как вокзал Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Будущий проект обсудили на заседании Градостроительного совета в правительстве региона

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На заседании Градостроительного совета Тверской области, 30 октября, был представлен новый проект вокзала в Калязине. Построить его планируют на месте сгоревшего здания.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, новый транспортно-пересадочный узел должен объединить автовокзал и железнодорожную станцию.

- Калязин – туристический город. Там необходим такой объект как вокзал. Внутреннюю планировку необходимо доработать исходя из функциональности. В новом здании должен разместиться туристско- информационный центр, музей, кафе, общественные пространства, создана безбарьерная среда, - сказал губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что новый проект должен быть сформирован в самое ближайшее время с учётом удобства для жителей и гостей города.

В настоящее время на станции останавливаются пригородные поезда на тепловозной тяге на Углич, Сонково и Савёлово, а также поезда дальнего следования Москва - Рыбинск.

ИСТОЧНИК KP.RU