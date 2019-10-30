Региональные дороги в Тверской области уступают по качеству дорогам местного значения

СЕГОДНЯ 15:36 2019-10-30T15:56:23+03:00

Только четверть региональных и межмуниципальных дорог в Тверской области соответствует нормам. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Об этом говорит отчётность Росстата

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Главное статистическое ведомство страны опубликовало сводные данные о состоянии дорог в субъектах РФ. Цифры представлены на конец 2018 года.

Дороги разделены на две категории - местного значения и региональные вместе с межмуниципальными.

Доля дорог местного значения в Тверской области, признанных соответствующими номам, составляет 74,5%. Это существенно выше, чем во всех регионах, граничащих с Верхневолжьем и второе место по ЦФО. Для сравнения, в Подмосковье доля находящихся в нормативном состоянии дорог местного значения составляет 68 %, а остальных соседствующих с нами регионах - ещё меньше (подробнее читайте здесь).

Что касается дорог регионального и межмуниципального значения, то тут ситуация противоположная: качество таких дорог у нас ниже, чем у всех ближайших соседей. На конец 2018 года соответствующими нормативам в Тверской области признано только 26,7% таких дорог.

В целом по России дороги местного значения находятся в нормативном состоянии в 52,8% случаев, региональные и межмуниципальные - в 42,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU