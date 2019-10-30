Жители Твери приходят на "Молитву памяти", несмотря на холодную погоду

СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-30T18:22:57+03:00

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Первый снег и пронизывающий ветер не помешали проведению «Молитвы памяти» - акции, в которой 30 октября приняли участие все неравнодушные.

Началась она с 10.00 панихидой у храма Серафима Саровского, затем её подхватили в храме Арсения Тверского.

В 12.00 к акции присоединились и у Вознесенского собора Твери. Священник Сергей Шерстобитов прочитал молитву и только потом начали зачитывать имена людей, незаконно погибших в годы репрессий. В общей сложности к "Молитве памяти" присоединились на пяти площадках города.

- Сколько лет я принимаю участие в этой акции и каждый раз такая суровая погода: то дождь, то снег... Как будто сама природа плачет по тем людям, кто до сих пор не оплакан всеми нами, - делится постоянный участник "Молитвы памяти" Мария Лавренова.

В акции, которая будет проходить в Твери до вечера, принимают участие священники, актеры, журналисты... Впрочем, профессия в этот день не важна. Вспомнить имена репрессированных приходят только по зову души и велению сердца.

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- Я принесла имена своего дедушки и его родного брата. Оба они были священниками, - знакомимся с Татьяной Толмачевой. - Один служил в храме в Торжке, другой в селе Ильинском под Тверью. Дедушку расстреляли на Крещение в 1938 году, его брата чуть позже, в тюрьме 1 сентября... Я долго думала, прийти ли сюда, прочитать их имена. Но мне сказали родные, кто если не ты.. И вот я здесь. Подробнее здесь.

Началась акция с молитвы, а продолжилась чтением имен из Книги памятиФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU