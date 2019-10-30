В художественном училище им. Венецианова в Твери подвели итоги конкурса детского рисунка на тему театра

СЕГОДНЯ 15:12 2019-10-30T15:13:09+03:00

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Церемония награждения победителей областного детского конкурса художественного творчества "Сопричастие" состоялась в зале тверского художественного колледжа им. А.Г. Венецианова 26 октября.

В этом году тема конкурса была приурочена к Году театра, поэтому в работах можно было увидеть знакомые всем сюжеты из детских спектаклей.

В конкурсе принимали участие 16 изостудий Твери и области, среди них ДШИ Кимр, Лихославля, Кесовой Горы, Конакова, Ржева, Старицы. Свои работы, а их было 204, на суд жюри представили 197 конкурсантов. В финал вышли 96 рисунков.

Участников разделили на четыре возрастные группы, в каждой выбрали трех финалистов.

Первое место в первой возрастной группе заняла Вероника Лебедева из центра творческого развития "Солнечная речка", во второй возрастной группе победил Артем Мещеряков из изостудии "Акварелька" при тверской картинной галерее, в третьей возрастной групп - Дарья Федотова из изостудии "Зебра", в четвертой - Диана Денисевич из детских рисовальных классов при венециановке.

Детские рисунки на тему театра Фото: афиша "Буратино" Вероники Лебедевой

Детские рисунки на тему театра Фото: афиша "Буратино" Вероники Лебедевой

ИСТОЧНИК KP.RU