СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-30T14:19:22+03:00

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В Твери задержали водителя, который устроил ДТП с маршруткой. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, авария произошла около 10:00 утра, 30 октября, на улице Димитрова.

По информации УГИБДД России по Тверской области, водитель маршрутки №205 не справился с управлением, в результате автобус съехал в кювет и опрокинулся. На момент аварии в салоне находились 10 пассажиров, трое получили травмы, тяжелых пострадавших нет.

- Маршрутка принадлежит перевозчику, у которого достаточно большое количество автобусов. В ближайшее время в отношении организации пройдут проверки, - прокомментировал ситуацию начальник УГИБДД УМВД Тверской области Денис Черных. - На месте ДТП произошло обледенение дорожного покрытия. Обработки момент аварии не было. Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении собственника дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU