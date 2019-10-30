У невнимательной пенсионерки в магазине в Твери украли телефон
С заявлением о краже в дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 61-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в одном из магазинов положила на прилавок телефон, а его украли. Ущерб составил 25 000 рублей.
Полицейские провели работу на месте происшествия: опросили персонал магазина, просмотрели записи камер видеонаблюдения, составили ориентировку подозреваемого.
Личность и местонахождение злоумышленника удалось установить в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый неработающий 43-летний житель Твери. Мужчина доставлен в полицию, где дал признательные показания.
За кражу фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU