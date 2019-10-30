У невнимательной пенсионерки в магазине в Твери украли телефон

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-30T13:34:47+03:00

В Твери у пенсионерки украли телефон Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С заявлением о краже в дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 61-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в одном из магазинов положила на прилавок телефон, а его украли. Ущерб составил 25 000 рублей.

Полицейские провели работу на месте происшествия: опросили персонал магазина, просмотрели записи камер видеонаблюдения, составили ориентировку подозреваемого.

Личность и местонахождение злоумышленника удалось установить в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый неработающий 43-летний житель Твери. Мужчина доставлен в полицию, где дал признательные показания.

За кражу фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU