2019-10-30T13:34:47+03:00
Происшествия

У невнимательной пенсионерки в магазине в Твери украли телефон

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери у пенсионерки украли телефонВ Твери у пенсионерки украли телефонФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С заявлением о краже в дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 61-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в одном из магазинов положила на прилавок телефон, а его украли. Ущерб составил 25 000 рублей.

Полицейские провели работу на месте происшествия: опросили персонал магазина, просмотрели записи камер видеонаблюдения, составили ориентировку подозреваемого.

Личность и местонахождение злоумышленника удалось установить в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый неработающий 43-летний житель Твери. Мужчина доставлен в полицию, где дал признательные показания.

За кражу фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура обнаружила сырость и грибок в детском социально – реабилитационном центре в Тверской области
Стать переписчиком, как Лев Толстой, предлагают жителям Тверской области
Должник из Твери оплатил все штрафы и долги после ареста машины
Вторая за неделю енотовидная собака заболела бешенством в Тверской области
В Тверской области электричка насмерть сбила москвича
В Калязине Тверской области планируют построить новый вокзал
Региональные дороги в Тверской области уступают по качеству дорогам местного значения
Жители Твери приходят на "Молитву памяти", несмотря на холодную погоду
Техника МУП "ЖЭК" вышла на дороги Твери
В художественном училище им. Венецианова в Твери подвели итоги конкурса детского рисунка на тему театра
В Твери задержали водителя, который устроил ДТП с маршруткой