В Тверской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-30T11:49:14+03:00

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В Тверской области восстановление электроснабжения в ряде населенных пунктов находится на завершающей стадии. Этот вопрос 30 октября обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как сообщил заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц, полностью восстановлено электроснабжение в Западнодвинском, Жарковском, Торопецком, Андреапольском, Оленинском, Бельском, Конаковском, Ржевском, Зубцовском, Старицком районах, Нелидовском городском округе. Единичные заявки от потребителей отрабатываются в Калязинском и Калининском районах.

Продолжаются работы по устранению повреждений на линиях 110 кВ и 35 кВ, в том числе в Бологовском районе. Электроэнергией обеспечена значительная часть потребителей. Возобновлена работа котельных.

В Лесном районе была подключена подстанция, что позволило подключить южную часть территории. Ожидается включение линии 110 кВ для подачи напряжения на западную часть и в сам поселок Лесное. Также продолжается восстановление электроснабжения потребителей в Фирово и Спирово. Социальные объекты запитаны через генераторы.

Всего в ликвидации аварий принимает участие более 1000 человек. Восстановление электроснабжения в регионе находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени.

ИСТОЧНИК KP.RU