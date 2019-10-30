2019-10-30T11:24:08+03:00
Происшествия

В Твери маршрутка опрокинулась в кювет, есть пострадавшие

Водитель с места аварии скрылся, его ищут
Ольга ТРОФИМОВА
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В маршрутке находились 10 человек, трое пострадали Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Дмитрий Никитин (скрин видео)В маршрутке находились 10 человек, трое пострадали Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Дмитрий Никитин (скрин видео)
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Авария произошла утром, 30 октября, на улице Димитрова в Твери.

Маршрутка, следующая по маршруту №205 в поселок Литвинки, съехала в кювет и опрокинулась на бок.

Пассажиры, находившиеся в автобусе, выбрались из ПАЗа самостоятельно. По предварительной информации, на изгибе дороги водитель не правильно выбрал скорость и не справился с управлением.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водитель с места ДТП скрылся. Организован его розыск.

- В маршрутном такси находились 10 человек, все взрослые. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

На месте аварии работает бригада скорой помощи, ГИБДД, МЧС. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 18 человек, 6 единиц техники.

ДТП в маршруткой под Тверью Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП в маршруткой под Тверью Фото: УГИБДД России по Тверской области

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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