В Твери на "зебре" сбили женщину
Угрозы жизни пострадавшей нет
В Твери на пешеходном переходе сбили женщинуФото: Алексей БУЛАТОВ
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ДТП произошло утром, 30 октября, на ул. Можайского, около д.62, в Твери.
Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2121, не заметил 33-летнюю женщину-пешехода, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу, и наехал на нее.
В Госавтоинспекции по Тверской области сообщили, что водитель трезвый, угрозы жизни пострадавшей нет. Женщина доставлена в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU