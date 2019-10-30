В Твери на "зебре" сбили женщину

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-30T10:01:04+03:00

В Твери на пешеходном переходе сбили женщину Фото: Алексей БУЛАТОВ

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ДТП произошло утром, 30 октября, на ул. Можайского, около д.62, в Твери.

Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2121, не заметил 33-летнюю женщину-пешехода, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу, и наехал на нее.

В Госавтоинспекции по Тверской области сообщили, что водитель трезвый, угрозы жизни пострадавшей нет. Женщина доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU