На аэродроме Мигалово в Твери открыли памятник самолету "МиГ-17"

СЕГОДНЯ 09:49 2019-10-30T09:49:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 28 октября на аэродроме Мигалово в Твери торжественно открыли памятник самолёту "МиГ-17" с бортовым номером 196. Информация об этом появилась в сообществе "Аэродром Мигалово" в соцсети.

Сообщается, что данный памятник призван олицетворять всю авиацию, базирующуюся на аэродроме, за более чем 80-ти летнюю историю.

Отметим, что в Твери, помимо Мигалово, боевую технику можно увидеть в музее военной техники под открытым небом в парке Победы. Там на всеобщее обозрение выставлен истребитель МиГ-25, пушки-гаубицы, танк Т-80.

В Мигалово открыли памятник самолету "МиГ-17" Фото: vk.com/"Аэродром Мигалово"

СПРАВКА "КП":

МиГ-17 - советский реактивный истребитель. Был разработан ОКБ Микояна и Гуревича в конце 1940-х годов. Первым из серийных истребителей допускал достижение скорости звука, но для боевых полётов считался околозвуковым.

Самолет предназначался для замены МиГ-15. Состоял на вооружении многих стран мира и применялся в ряде вооружённых конфликтов, в том числе в боевых действиях во Вьетнаме и на Ближнем Востоке.

Пустой самолет весит 3798 кг, имеет длину 11,09 м, рассчитан на одного пилота.

ИСТОЧНИК KP.RU