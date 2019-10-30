На аэродроме Мигалово в Твери открыли памятник самолету "МиГ-17"
В понедельник, 28 октября на аэродроме Мигалово в Твери торжественно открыли памятник самолёту "МиГ-17" с бортовым номером 196. Информация об этом появилась в сообществе "Аэродром Мигалово" в соцсети.
Сообщается, что данный памятник призван олицетворять всю авиацию, базирующуюся на аэродроме, за более чем 80-ти летнюю историю.
Отметим, что в Твери, помимо Мигалово, боевую технику можно увидеть в музее военной техники под открытым небом в парке Победы. Там на всеобщее обозрение выставлен истребитель МиГ-25, пушки-гаубицы, танк Т-80.
В Мигалово открыли памятник самолету "МиГ-17" Фото: vk.com/"Аэродром Мигалово"
СПРАВКА "КП":
МиГ-17 - советский реактивный истребитель. Был разработан ОКБ Микояна и Гуревича в конце 1940-х годов. Первым из серийных истребителей допускал достижение скорости звука, но для боевых полётов считался околозвуковым.
Самолет предназначался для замены МиГ-15. Состоял на вооружении многих стран мира и применялся в ряде вооружённых конфликтов, в том числе в боевых действиях во Вьетнаме и на Ближнем Востоке.
Пустой самолет весит 3798 кг, имеет длину 11,09 м, рассчитан на одного пилота.
ИСТОЧНИК KP.RU