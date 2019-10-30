2019-10-30T09:20:01+03:00
Общество

Две жительницы Тверской области в октябре отметили вековой юбилей

Всего Дни рождения отмечают шесть долгожительниц
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области шесть долгожительниц отметили сто и более летВ Тверской области шесть долгожительниц отметили сто и более летФото: Евгения ГУСЕВА
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В октябре 2019 года шесть долгожительниц Тверской области отмечают трехзначные даты со Дня рождения. Об этом сообщает Отделение пенсионного фонда России по Тверской области.

С вековым юбилеем поздравляют двух женщин в Калязине и Удомле.

Свою сто первую осень встречают жительницы Красного Холма, Бологое и Твери. Сто два года исполнилось еще одной тверичанке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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