Две жительницы Тверской области в октябре отметили вековой юбилей

СЕГОДНЯ 09:20 2019-10-30T09:20:01+03:00

В Тверской области шесть долгожительниц отметили сто и более лет Фото: Евгения ГУСЕВА

Всего Дни рождения отмечают шесть долгожительниц

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В октябре 2019 года шесть долгожительниц Тверской области отмечают трехзначные даты со Дня рождения. Об этом сообщает Отделение пенсионного фонда России по Тверской области.

С вековым юбилеем поздравляют двух женщин в Калязине и Удомле.

Свою сто первую осень встречают жительницы Красного Холма, Бологое и Твери. Сто два года исполнилось еще одной тверичанке.

ИСТОЧНИК KP.RU