Две жительницы Тверской области в октябре отметили вековой юбилей
Всего Дни рождения отмечают шесть долгожительниц
В Тверской области шесть долгожительниц отметили сто и более летФото: Евгения ГУСЕВА
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В октябре 2019 года шесть долгожительниц Тверской области отмечают трехзначные даты со Дня рождения. Об этом сообщает Отделение пенсионного фонда России по Тверской области.
С вековым юбилеем поздравляют двух женщин в Калязине и Удомле.
Свою сто первую осень встречают жительницы Красного Холма, Бологое и Твери. Сто два года исполнилось еще одной тверичанке.
ИСТОЧНИК KP.RU