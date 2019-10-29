Жителей Твери приглашают почувствовать сказочную атмосферу кельтского Нового Года

29 Окт. 23:22 2019-10-29T23:30:16+03:00

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31 октября в Малом киноконцертном зале ДК «Пролетарка» Твери в четвертый раз пройдет Фестиваль этнических музыкальных культур года «Самайн». Гости смогут окунуться в сказочную атмосферу кельтского Нового Года.

«Самайн» в России это, как правило, фестиваль кельтской культуры: ирландской, шотландской и бретонской. В эти дни на концертных площадках выступают музыкальные коллективы и танцевальные школы, проходят различные музыкальные конкурсы.

- Однако, «Самайн» по кельтскому календарю, выглядит иначе… Год делится на две части: темную, с конца октября - по начало ноября, и светлую – с марта по апрель. И Новый год совпадает с наступлением темной части. Традиция праздновать «Самайн», как и другие календарные праздники, у кельтов сложилась в период, когда в их хозяйстве преобладало скотоводство. Праздник приурочен к окончанию сельскохозяйственного года. Отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября, как и известный ныне Хэллоуин, - рассказывают организаторы.

В программе праздника - выступления народного ансамбля этнической музыки «Ашель», коллектива ирландского танца «Степполтон», а также поэтессы «Кристины».

Начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU