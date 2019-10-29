Коллекцию костюмов Александринского театра представят в Твери на выставке «Царская Русь на императорской сцене»

29 Окт. 23:01 2019-10-29T23:06:05+03:00

На выставке будет представлена «боярская коллекция» из фондов театра. Фото: ТОКГ

Выставка будет работать во Дворце до 23 декабря

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4 ноября в Тверском императорском дворце состоится открытие выставки «Царская Русь на императорской сцене». В экспозиции будут представлены исторические костюмы из коллекции Александринского театра.

- Александринский театр обладает уникальной коллекцией сценических костюмов, мебели, реквизита, бутафории, созданных по эскизам выдающихся художников: Е.П. Пономарева, А.Я. Головина, Н.П. Акимова, В.В. Дмитриева, Н.И. Альтмана, А.Г. Тышлера и др. Многие из этих предметов с 2006 года экспонируются в «Музее русской драмы». Однако большая часть собрания хранится в запасниках и не знакома широкому кругу зрителей, - рассказывают сотрудники Тверской областной картинной галереи.

На выставке представлена так называемая «боярская коллекция» из фондов театра: эскизы, костюмы и реквизит из легендарных спектаклей XIX-XX веков, посвященных истории допетровской Руси. В их числе «Пожарской» М.В. Крюковского, «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис» А.К. Толстого; «Правительница Софья» В.А. Крылова и П.Н. Полевого, «Великий государь» В.А. Соловьева и, конечно же, «Борис Годунов» А.С. Пушкина.

Посетители выставки познакомятся познакомиться с серией никогда ранее не выставлявшихся эскизов выдающихся театральных художников Б.А. Альмедингена, В.В. Дмитриева, Д.Ф. Попова, А.И. Константиновского, К.Б. Кустодиева. Художники скрупулезно изучали быт московских царей и цариц, стремясь исторически точно воссоздать покрой и детали отделки облачения царей и бояр.

Представленные на выставке царские облачения в свое время послужили выдающимся артистам Н.К. Черкасову, Н.К. Симонову и А.Ф. Борисову для создания образов Ивана Грозного, Бориса Годунова и Царя Федора. Выставку дополняют уникальные фотографии из спектаклей.

Тверской императорский дворец, ул. Советская д.3

С 4 ноября по 23 декабря

Часы работы: ежедневно с 11:00 до 18:00, пятница с 11:00 до 20:00. Вторник экскурсионный день по предварительной записи. Выходной день: понедельник.

Заказ экскурсий по телефонам: + 7 (4822) 34 62 43 +7 (4822) 34 31 56.

ИСТОЧНИК KP.RU