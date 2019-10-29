По инициативе жителей Твери в этом году реализовано 26 проектов благоустройства

СЕГОДНЯ 21:07 2019-10-29T21:07:16+03:00

Одна из детских площадок, сделанных по ППМИ. Фото: администрация Твери

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Одна из самых популярных идей для программы поддержки местных инициатив (ППМИ) в Твери - обустройство детских площадок.

В Московском районе недавно открыли игровую площадку во дворе дома №99 по Октябрьскому проспекту. Территорию разделили на зоны для малышей и детей школьного возраста, установили тренажеры для занятий воркаутом.

В Московском районе также были обустроены новые парковки, а в одном из дворов установили систему видеонаблюдения. Всего в районе было реализовано восемь проектов.

Ещё одну детскую площадку оборудовали в Пролетарском районе на пересечении улиц Циолковского и Новостроек. Также в районе реализовали еще четыре проекта: установили ограждение, отремонтировали дорогу, смонтировали систему видеонаблюдения и благоустроили придомовую территорию.

В Заволжском районе сделано 7 проектов: устройство парковки, укладка резинового покрытия на детской площадке, благоустройство контейнерной площадки и другие.

В Центральном районе благоустраивали дворы, устанавливали детские площадки, обустраивали парковки и так далее. Всего реализовано 6 проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU