В Тверской области открыли памятник десантнику Денису Стребину, погибшему в Чечне

СЕГОДНЯ 19:57 2019-10-29T19:57:52+03:00

В Конаково появился памятник десантнику Денису Стребину, 20 лет назад погибшему в Чечне Фото: пресс-служба правительства Тверской области

Его установили в Комсомольском сквере в Конаково

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29 октября в Конаково открыли бюст земляку-десантнику Денису Стребину. Боец легендарной 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии был посмертно награжден Орденом Мужества.

Почти 20 лет назад, 1 марта 2000 года, Денис Стребин и его боевые товарищи совершили подвиг, вступив в неравный бой с бандитами во время контртеррористической операции в Аргунском ущелье Чеченской Республики.

- Их подвиг всегда будет жить в наших сердцах, останется в истории российского воинства и всего Отечества, – отметил в приветственном письме губернатор Игорь Руденя.

Бюст Денису Стребину установили в мемориальном комплексе "Комсомольский сквер". Там же расположено воинское захоронение. В этом году сквер был благоустроен: с территории убрали аварийные деревья, обустроили дорожки, тротуары, газоны, скамейки, смонтировали освещение, высадили деревья.

Общая стоимость проекта составила 15,7 млн рублей.

Вторым этапом в сквере планируется установка вазонов и детской игровой площадки в военной тематике. Договоры с подрядчиками уже заключены.

ИСТОЧНИК KP.RU