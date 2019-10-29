В Тверской области подвели итоги летней оздоровительной кампании школьников

СЕГОДНЯ 19:39 2019-10-29T21:06:31+03:00

В лагерях Тверской области летом-2019 отдохнули более 73 тысяч детей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Итоги летней оздоровительной кампании обсудили на заседании правительства Тверской области 29 октября.

По информации регионального правительства, Тверская область занимает второе место в ЦФО по охвату детей различными формами отдыха. Более 73 тысяч детей отдохнули в лагерях Верхневолжья. Работали лагеря с дневным пребыванием на базе 527 образовательных учреждений, 23 загородных оздоровительных лагеря и дошкольная дача "Отмичи".

В регионе работали 67 лагерей труда и отдыха для старшеклассников, 31 палаточный лагерь. В 12 санаториях региона минувшим летом поправили здоровье более 4,1 тысячи школьников.

В приоритетном порядке обеспечен отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, на заседании рассматривался вопрос о введении новой концепции отдыха детей. Она предполагает создание единого государственного учреждения "Детство", которое будет координировать работу всех лагерей. Основной упор будет сделан на воспитательную работу, спортивную и культурную составляющие отдыха, здоровый образ жизни.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил создать дорожную карту по реализации новой концепции детского отдыха. Планируется, что она будет применена уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU