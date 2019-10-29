В Тверской области подвели итоги летней оздоровительной кампании школьников
Итоги летней оздоровительной кампании обсудили на заседании правительства Тверской области 29 октября.
По информации регионального правительства, Тверская область занимает второе место в ЦФО по охвату детей различными формами отдыха. Более 73 тысяч детей отдохнули в лагерях Верхневолжья. Работали лагеря с дневным пребыванием на базе 527 образовательных учреждений, 23 загородных оздоровительных лагеря и дошкольная дача "Отмичи".
В регионе работали 67 лагерей труда и отдыха для старшеклассников, 31 палаточный лагерь. В 12 санаториях региона минувшим летом поправили здоровье более 4,1 тысячи школьников.
В приоритетном порядке обеспечен отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Кроме того, на заседании рассматривался вопрос о введении новой концепции отдыха детей. Она предполагает создание единого государственного учреждения "Детство", которое будет координировать работу всех лагерей. Основной упор будет сделан на воспитательную работу, спортивную и культурную составляющие отдыха, здоровый образ жизни.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил создать дорожную карту по реализации новой концепции детского отдыха. Планируется, что она будет применена уже в следующем году.
ИСТОЧНИК KP.RU