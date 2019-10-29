2019-10-29T19:19:22+03:00
Недвижимость

Снегоуборочная техника в Твери к зиме почти готова

Первый снегопад город встретит во всеоружии
Ольга ТРОФИМОВА
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Техника МУП "ЖЭК" к зиме готова Фото: администрация ТвериТехника МУП "ЖЭК" к зиме готова Фото: администрация Твери
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МУП "ЖЭК" в Твери готовится к содержанию дорог областной столицы к зиме – расчистке и вывозу снега, противогололёдной обработке проезжей части и тротуаров.

Отметим, что сильный снегопад синоптики обещают уже в ближайшие дни. Сегодня, 29 октября, сильно мело в северных районах области, снегопад движется в сторону Твери.

- В настоящее время снегоуборочная и иная специализированная техника проходит финальную подготовку и проверку перед зимним сезоном, - сообщили в городской администрации.

Проводится заготовка противогололёдных реагентов. Специализированные полигоны - в Твери их два: на улице Паши Савельевой и в Боровлёво - готовы к приему снега. Их вместимость свыше 600 тысяч тонн.

Убирать и посыпать улицы, чистить остановки областной столицы будут дворники МУП "ЖЭК". Их в муниципальном предприятии работает 144 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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