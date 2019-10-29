"Люси весёлая и поправилась!" - зоозащитники навестили в приюте дворняжку, сброшенную с балкона в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:36 2019-10-29T18:36:03+03:00

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Хорошие новости прилетели о дворняжке Люси, спасённой зоозащитниками города Нелидово, после того как собственный хозяин избил её и сбросил с балкона четвёртого этажа. Люси получила тяжёлый перелом позвоночника и никогда не сможет ходить, но нелидовским добровольцам удалось спасти собаку от смерти, собрав деньги на дорогостоящую операцию. Люси получила шанс прожить спокойную жизнь под надзором заботливых людей в специализированном московском приюте.

- Она умничка. Она живёт несмотря ни на что. И она нас забыла. Это хорошо. Значит, у неё новая жизнь. Она тянется к работникам приюта. И они к ней относятся с любовью, - поделилась с "КП"-Тверь" активистка группы "Бездомные животные города Нелидово" Татьяна Лебедева, которая опекала Люси.

Зоозащитники также сообщают, что Люси выглядит ухоженной и заметно поправилась: сейчас она совсем не похожа на ту исхудавшую дворняжку, которую нашли под балконом.

От радости встречи нелидовские визитёры совсем забыли Люси пофотографировать и привезли лишь одну фотографию. На ней их бывшая подопечная выглядит серьёзной, так как фотографироваться не хотела. Но на самом деле она весёлая и даже умудряется немного хулиганить.

Напомним, судить 52-летнего жителя города Нелидово, бывшего хозяина Люси, сбросившего её с балкона четвёртого этажа, должны 1 ноября. Его обвиняют в жестоком обращении с животным (ч.1 ст.245 УК РФ). Максимум, что могут присудить по данной статье - три года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU