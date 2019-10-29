2019-10-29T17:51:43+03:00
Происшествия

Учительница, упавшая в строительную яму в Тверской области, скончалась в столичной клинике

По факту трагедии проводится проверка
Ирина СЕРГЕЕВА
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Рабочие сразу вызвали скорую помощи, но спасти женщину не удалосьРабочие сразу вызвали скорую помощи, но спасти женщину не удалосьФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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29 октября стало известно, что в Конаково в результате ЧП скончалась 46-летняя женщина.

Как выяснилось, трагедия произошла еще 21 октября. Женщина, учительница местной школы, упала в строительную яму, в поселке Новозавидовский Конаковского района Тверской области. Информацию об этом "КП"-Тверь" подтвердили в пресс-службе регионального УМВД.

- ЧП произошло недалеко от улицы Победы. Яма была вырыта дорожными рабочими. По их словам, женщина поскользнулась и упала вниз, - комментируют в УМВД по Тверской области.

Очевидцы сообщают, что рабочие тут же вызвали машину скорой помощи. Женщину госпитализировали в местную больницу. Однако, несмотря на несколько операций, 29 октября женщина скончалась в одной из столичных клиник.

По данному факту сотрудники полиции уже провели проверку. Были допрошены не только рабочие - очевидцы случившегося, но и представитель компании, проводившей ремонтные работы. Их ответ, что яма было огорожена, и женщину о ней предупредили.

В пресс-службе регионального УМВД сообщают, что материалы проверки в ближайшее время будут переданы в СУ СК по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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