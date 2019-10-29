2019-10-29T16:48:03+03:00
Происшествия

Предприниматель из Тверской области незаконно торговала сигаретами и алкоголем

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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Предприниматель из Конакова торговала немаркированным алкоголем и сигаретамиПредприниматель из Конакова торговала немаркированным алкоголем и сигаретамиФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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По версии оперативников и следователей 62-летняя жительница Конаковского района, являясь индивидуальным предпринимателем, дала указание продавцу реализовать в торговой точке немаркированную алкогольную и табачную продукцию.

Об этом стало известно правоохранителям. Преступная деятельность директора торгового павильона была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России по Конаковскому району. Немаркированную продукцию изъяли.

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, ч. 5 ст. 171.1 УК РФ.

Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств, которые подлежат доказыванию. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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