Предприниматель из Тверской области незаконно торговала сигаретами и алкоголем

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-29T16:48:03+03:00

Предприниматель из Конакова торговала немаркированным алкоголем и сигаретами Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Изменить размер текста: A A

По версии оперативников и следователей 62-летняя жительница Конаковского района, являясь индивидуальным предпринимателем, дала указание продавцу реализовать в торговой точке немаркированную алкогольную и табачную продукцию.

Об этом стало известно правоохранителям. Преступная деятельность директора торгового павильона была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России по Конаковскому району. Немаркированную продукцию изъяли.

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, ч. 5 ст. 171.1 УК РФ.

Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств, которые подлежат доказыванию. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU