Ещё в одном районе Тверской области овцы заболели оспой

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-29T15:03:46+03:00

В Осташковском районе овцы заболели оспой Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

На этот раз болезнь зарегистрирована в Осташковском районе

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Опасное заболевание животных выявили специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории при исследовании проб биологического материала, поступивших по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Всего было проверено 15 образцов стабилизированной крови от овец, содержащихся в хозяйстве Осташковского района Тверской области. По результатам анализа обнаружена ДНК вируса оспы овец и коз.

Напомним, ранее опасному заболеванию подверглись овцы и козы в хозяйствах Бежецкого и Кашинского районов.

Управлением Россельхознадзора принимаются соответствующие меры о недопущении распространения заболевания на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU