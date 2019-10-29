Житель Тверской области незаконно вырубил в лесу 14 берёз

СЕГОДНЯ 14:55 2019-10-29T14:55:34+03:00

Житель Тверской области нарубил берез на 115 тысяч рублей Фото: УМВД России по Тверской области

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Под подозрение в незаконной рубке деревьев попал 23-летний житель Бологовского района. Молодого человека задержали сотрудники полиции отдела МВД России по Бологовскому району совместно с сотрудниками лесной охраны на землях государственного лесного фонда в двух километрах от поселка Лыкошино.

- Мужчина распиливал древесину на бревна и складывал в грузовой автомобиль для транспортировки, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Известно, что злоумышленник незаконно вырубил 14 берез объемом около 12 кубометров, причинив лесному фонду ущерб в 115 тысяч рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За незаконную рубку лесных насаждений ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU