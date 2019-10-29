2019-10-29T14:41:34+03:00
Общество

Митрополит Тверской и Кашинский Савва больше не будет управлять делами Московской Патриархии

Митрополит сам подал прошение об отставке
Ольга ТРОФИМОВА
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Митрополит сам подал прошение об отставке Фото: Тверская епархияМитрополит сам подал прошение об отставке Фото: Тверская епархия
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Участники заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшегося 29 октября в Даниловом монастыре в Москве, рассмотрели прошение митрополита Тверского и Кашинского Саввы об отставке с поста управляющего делами Московской Патриархии. Информация об этом появилась на официальном сайт Московского Патриархата.

- Священный Синод постановил удовлетворить прошение митрополита Саввы, выразив ему благодарность за понесенные труды, - сообщает пресс-служба.

Управляющим делами Московской Патриархии, постоянным членом Священного Синода назначен первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, епископ Воскресенский Дионисий.

Напомним, что на должность управляющего делами Московской Патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва был назначен 26 февраля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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