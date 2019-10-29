Митрополит Тверской и Кашинский Савва больше не будет управлять делами Московской Патриархии
Участники заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшегося 29 октября в Даниловом монастыре в Москве, рассмотрели прошение митрополита Тверского и Кашинского Саввы об отставке с поста управляющего делами Московской Патриархии. Информация об этом появилась на официальном сайт Московского Патриархата.
- Священный Синод постановил удовлетворить прошение митрополита Саввы, выразив ему благодарность за понесенные труды, - сообщает пресс-служба.
Управляющим делами Московской Патриархии, постоянным членом Священного Синода назначен первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, епископ Воскресенский Дионисий.
Напомним, что на должность управляющего делами Московской Патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва был назначен 26 февраля 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU