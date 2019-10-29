Жителям Твери расскажут все о финансовой грамотности

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-29T14:21:18+03:00

Жителям Твери и области расскажут все о финансовой грамотности Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

С 31 октября по 14 ноября АНО "Национальный центр финансовой грамотности" организует ежегодную VI Всероссийскую неделю сбережений. Присоединиться к ней смогут и жители Твери.

Основная идея проекта - содействие формированию у граждан разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам.

В рамках Недели запланированы мероприятия для взрослой аудитории во всех регионах страны. Участники смогут посетить лекции и практикумы, послушать вебинары на темы финансовой грамотности, задать вопросы онлайн специалистам, принять участие в финансовых онлайн квестах и курсах.

Пройти онлайн семинары, послушать вебинары, а также узнать более подробную информацию о VI Всероссийской неделе сбережений можно на портале вашифинансы.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU