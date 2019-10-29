2019-10-29T13:59:36+03:00
Общество

В Тверской области енотовидная собака заразилась бешенством

Животное обнаружили на придомовой территории в Каблуковском сельском поселении
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области бешенством заразилось енотовидная собакаВ Тверской области бешенством заразилось енотовидная собакаФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Образцы проб патологического материала енотовидной собаки были отобраны инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской области и Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области в рамках государственного задания.

Зараженное животное было обнаружено на придомовой территории в деревне Видогощи Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области.

Исследования, проведенные специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории, подтвердили наличие в патматериале вируса бешенства.

Отметим, что это 23-й случай бешенства в регионе. Ранее опасное заболевание было зарегистрировано у хоря, обнаруженного на территории личного подсобного хозяйства в деревне Данилино Жарковского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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