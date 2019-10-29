В Твери заработали новые светофоры

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-29T13:00:45+03:00

Они установлены на проспекте Победы и пересечении улиц Паши Савельевой и Хромова

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Два новых светофора установили в Твери на проспекте Победы и пересечении улиц Паши Савельевой и Хромова. Пока они работают в тестовом режиме "желтый мигающий" для предупреждения людей.

В середине недели они начнут регулировать движение автотранспорта и пешеходов.

Дополнительные светофорные объекты установлены в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который реализуется в Твери. Участки установки светофоров были выбраны администрацией Твери совместно с ГИБДД для увеличения пропускной способности дорог и ликвидации аварийных ситуаций.

После того, как светофоры включат в штатном режиме, в течение двух недель специалисты муниципалитета и ГИБДД будут отслеживать их функционирование. В случае необходимости будут внесены корректировки в режим их работы.

Светофор на пересечении улиц Паши Савельевой и Хромова Фото: пресс-служба администрации Твери

ИСТОЧНИК KP.RU