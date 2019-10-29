2019-10-29T13:00:45+03:00
Общество

В Твери заработали новые светофоры

Они установлены на проспекте Победы и пересечении улиц Паши Савельевой и Хромова
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Светофор на проспекте Победы Фото: пресс-служба администрации ТвериСветофор на проспекте Победы Фото: пресс-служба администрации Твери
Изменить размер текста:

Два новых светофора установили в Твери на проспекте Победы и пересечении улиц Паши Савельевой и Хромова. Пока они работают в тестовом режиме "желтый мигающий" для предупреждения людей.

В середине недели они начнут регулировать движение автотранспорта и пешеходов.

Дополнительные светофорные объекты установлены в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который реализуется в Твери. Участки установки светофоров были выбраны администрацией Твери совместно с ГИБДД для увеличения пропускной способности дорог и ликвидации аварийных ситуаций.

После того, как светофоры включат в штатном режиме, в течение двух недель специалисты муниципалитета и ГИБДД будут отслеживать их функционирование. В случае необходимости будут внесены корректировки в режим их работы.

Светофор на пересечении улиц Паши Савельевой и Хромова Фото: пресс-служба администрации Твери

Светофор на пересечении улиц Паши Савельевой и Хромова Фото: пресс-служба администрации Твери

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области енотовидная собака заразилась бешенством
В Твери водитель маршрутки допустил падение пассажирки
Ремонт трех улиц завершили в Заволжском районе Твери
Тверской министр Виктор Шафорост отправится в колонию за поджег автомобиля
Тверское "Динамо" обыграло очередного соперника из Китая
На трассе в Тверской области насмерть сбили пешехода
Энергоснабжение в Тверской области восстанавливает тысяча человек
Север Тверской области засыпало снегом
Тверская область на десятом месте в рейтинге регионов по уровню безработицы
На время Крестного хода в Твери перекроют несколько улиц и Староволжский мост
В Тверской области коровы заболели опасной болезнью
Более 3000 раз медики выезжали на вызовы в Твери и Калининском районе на минувшей неделе
"Эту страшную ночь мы не забудем никогда": жители районов Тверской области радуются возвращению цивилизации
Вышневолоцкая делегация подарила буклет о Муслиме Магомаеве его супруге Тамаре Синявской
В Твери за один вечер отметят двойной Хэллоуин
Жительницу Тверской области Дарью Шерстневу посмертно наградили медалью "За спасение погибавших"
У храма преподобного Серафима Саровского в Твери отслужат панихиду по репрессированным
Региональные дороги Тверской области будут обрабатывать от гололеда и очищать от снега