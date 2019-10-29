Тверское "Динамо" обыграло очередного соперника из Китая

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-29T12:24:46+03:00

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28 октября трибуны СК "Юбилейный" собрали 1245 человек. Болельщики пришли поддержать хоккеистов во втором матче китайской серии игр чемпионата ВХЛ.

На этот раз соперником бело-голубых стала команда из Пекина - "КРС-БСУ". Как пишет пресс-центр ХК "Динамо", команда "КРС-БСУ" собрана, как принято говорить, с мира по нитке. Ее возглавляет 58-летний американский специалист Марк Кампел. В составе команды есть разные игроки, в том числе и пропустившие не один профессиональный сезон.

На льду "Юбилейного" обе команды показали азартную игру, но динамовцы были сильнее. Итоговый счет поединка 5:2.

- Первый период был очень хорошим для болельщиков, но не для главных тренеров обеих команд. Нас немного подкосили травмы, которые игроки получили в играх накануне. Тем не менее мы держались до третьего периода, нам хватало на это сил. А в этом гостевом турне нас ждет еще одна игра с «Динамо» в Санкт-Петербурге, будем готовиться, - отметил после игры главный тренер "КРС-БСУ" Марк Кампел.

- Это была азартная игра с хорошим счетом - это действительно нравится болельщикам. Но с тренерской точки зрения – был хаос, - поддержал коллегу главный тренер "Динамо" Тверь Сергей Орешкин. - Сыграли совсем не по тому плану, на который мы рассчитывали. Но молодцы - смогли собраться, сконцентрироваться и довести мачт до победы.

"Динамо" Тверь переместилось на 21 место в общей статистике и на 15 место в дивизионе.

В следующем матче, который состоится в Твери, 30 октября, "Динамо" встретится с командой из китайского города Гирин - "Ценг Тоу".

Начало игры в 19:00. Билеты - в кассах спорткомплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU