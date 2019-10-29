Тверское "Динамо" обыграло очередного соперника из Китая
28 октября трибуны СК "Юбилейный" собрали 1245 человек. Болельщики пришли поддержать хоккеистов во втором матче китайской серии игр чемпионата ВХЛ.
На этот раз соперником бело-голубых стала команда из Пекина - "КРС-БСУ". Как пишет пресс-центр ХК "Динамо", команда "КРС-БСУ" собрана, как принято говорить, с мира по нитке. Ее возглавляет 58-летний американский специалист Марк Кампел. В составе команды есть разные игроки, в том числе и пропустившие не один профессиональный сезон.
На льду "Юбилейного" обе команды показали азартную игру, но динамовцы были сильнее. Итоговый счет поединка 5:2.
- Первый период был очень хорошим для болельщиков, но не для главных тренеров обеих команд. Нас немного подкосили травмы, которые игроки получили в играх накануне. Тем не менее мы держались до третьего периода, нам хватало на это сил. А в этом гостевом турне нас ждет еще одна игра с «Динамо» в Санкт-Петербурге, будем готовиться, - отметил после игры главный тренер "КРС-БСУ" Марк Кампел.
- Это была азартная игра с хорошим счетом - это действительно нравится болельщикам. Но с тренерской точки зрения – был хаос, - поддержал коллегу главный тренер "Динамо" Тверь Сергей Орешкин. - Сыграли совсем не по тому плану, на который мы рассчитывали. Но молодцы - смогли собраться, сконцентрироваться и довести мачт до победы.
"Динамо" Тверь переместилось на 21 место в общей статистике и на 15 место в дивизионе.
В следующем матче, который состоится в Твери, 30 октября, "Динамо" встретится с командой из китайского города Гирин - "Ценг Тоу".
Начало игры в 19:00. Билеты - в кассах спорткомплекса.
ИСТОЧНИК KP.RU