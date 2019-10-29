2019-10-29T12:05:56+03:00
Происшествия

На трассе в Тверской области насмерть сбили пешехода

Пострадавший переходил дорогу вне перехода
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области насмерть сбили пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ Тверской области насмерть сбили пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла ночью 28 октября, на 209-м км трассы М-10 "Россия" в Торжокском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 39-летний водитель автомобиля "Исузу" ехал в направлении г. Москва и совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте, его личность устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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