2019-10-29T11:36:28+03:00
Происшествия

Энергоснабжение в Тверской области восстанавливает тысяча человек

До конца дня 29 октября свет должен появиться во всех районах
Ольга ТРОФИМОВА
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Электроснабжение в регионе должны восстановить к концу дня Фото: правительство Тверской областиЭлектроснабжение в регионе должны восстановить к концу дня Фото: правительство Тверской области
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29 октября губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области.

Главный вопрос – восстановление электроснабжения в ряде населенных пунктов Верхневолжья.

Напомним, шквалистый ветер обрушился на регион в ночь на 28 октября и натворил много бед.

По состоянию на 9:00 утра 29 октября отключено несколько линий и подстанций, еще остаются потребители, которым необходимо восстановить электроснабжение.

Ночью была подключена линия Бежецк-Пищалкино. Сегодня по основной линии будет подключен Весьегонск. Также стратегически важными направлениями являются Лесное, Фирово, Бологое. Кроме того, будут производиться переключения линий на постоянные схемы.

Электроснабжение всех потребителей планируют восстановить до конца дня.

На местах продолжают работать специалисты «Россети Центр», ООО «Опора», ГУ МЧС России по Тверской области. Для скорейшего восстановления энергоснабжения в Тверскую область привлечены бригады Россетей из других регионов. Группировка, задействованная в восстановлении электроснабжения региона, усилена почти до тысячи человек.

Вопрос восстановления электроснабжения находится на личном контроле главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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