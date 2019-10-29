В Тверской области коровы заболели опасной болезнью
Опасное заболевание животных зарегистрировано специалистами Тверской межобластной ветлаборатории.
В доставленных в лабораторию пробах сыворотки крови от крупного рогатого скота, содержащегося в хозяйствах Калязинского района Тверской области, по результатам диагностического анализа выявлены специфические антитела болезни Шмалленберга.
Специфика болезни заключается в том, что у дойных коров снижается продуктивность, начинается диарея, лихорадка, появляется угнетенное состояние, но через какое-то время животное выздоравливает.
Опасность заболевания в том, что до конца оно не изучено.
Полученные результаты исследований направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию (г. Москва), в Управления Россельхознадзора и в региональную инспекцию по ветеринарии.
ИСТОЧНИК KP.RU