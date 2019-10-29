В Тверской области коровы заболели опасной болезнью

СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-29T09:18:33+03:00

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Опасное заболевание животных зарегистрировано специалистами Тверской межобластной ветлаборатории.

В доставленных в лабораторию пробах сыворотки крови от крупного рогатого скота, содержащегося в хозяйствах Калязинского района Тверской области, по результатам диагностического анализа выявлены специфические антитела болезни Шмалленберга.

Специфика болезни заключается в том, что у дойных коров снижается продуктивность, начинается диарея, лихорадка, появляется угнетенное состояние, но через какое-то время животное выздоравливает.

Опасность заболевания в том, что до конца оно не изучено.

Полученные результаты исследований направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию (г. Москва), в Управления Россельхознадзора и в региональную инспекцию по ветеринарии.

ИСТОЧНИК KP.RU