Более 3000 раз медики выезжали на вызовы в Твери и Калининском районе на минувшей неделе
С 21 по 27 октября сотрудники Тверской станции скорой медицинской помощи обслужили 3025 вызовов. Это на двести вызовов больше, чем две недели назад. По результатам осмотра госпитализировано 1218 жителей Твери и Калининского района.
Педиатрические бригады выезжали к детям 584 раза, госпитализировано 243 ребенка.
Чаще всего за помощью обращаются люди с острым коронарным синдромом, в т.ч. инфарктом – 83, с острым нарушением мозгового кровообращения – 85.
Еще 25 пациентов - пострадавшие в ДТП.
В среднем по Твери "скорая помощь" успевала доехать на вызов за 12,44 минуты, в Калининском районе – 30,9 минуты, "неотложка" приезжала за 21,5 минуты и 39,35 минуты, соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU