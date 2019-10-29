Более 3000 раз медики выезжали на вызовы в Твери и Калининском районе на минувшей неделе

СЕГОДНЯ 08:59 2019-10-29T08:59:24+03:00

Медики выезжали на вызовы более 3000 раз Фото: архив "КП"

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С 21 по 27 октября сотрудники Тверской станции скорой медицинской помощи обслужили 3025 вызовов. Это на двести вызовов больше, чем две недели назад. По результатам осмотра госпитализировано 1218 жителей Твери и Калининского района.

Педиатрические бригады выезжали к детям 584 раза, госпитализировано 243 ребенка.

Чаще всего за помощью обращаются люди с острым коронарным синдромом, в т.ч. инфарктом – 83, с острым нарушением мозгового кровообращения – 85.

Еще 25 пациентов - пострадавшие в ДТП.

В среднем по Твери "скорая помощь" успевала доехать на вызов за 12,44 минуты, в Калининском районе – 30,9 минуты, "неотложка" приезжала за 21,5 минуты и 39,35 минуты, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU