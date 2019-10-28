2019-10-28T23:17:12+03:00
Звезды

Вышневолоцкая делегация подарила буклет о Муслиме Магомаеве его супруге Тамаре Синявской

Встреча с участием родных и друзей, посвященная Дню памяти певца, состоялась в Москве
Ирина ТАРАСОВА
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Супруга Муслима Магомаева Тамара Синявская и автор-составитель буклета Ольга Копьёва. Фото: из архива Ольги КопьёвойСупруга Муслима Магомаева Тамара Синявская и автор-составитель буклета Ольга Копьёва. Фото: из архива Ольги Копьёвой
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25 октября, в день памяти Муслима Магомаева, со всей страны в Москву приехали почитатели его таланта.

Гостями встречи по приглашению клуба поклонников Магомаева, в этот день стала и делегация из Вышнего Волочка, города, связанного с жизнью певца, артиста и композитора.

Представители делегации привезли на мероприятие буклет, подготовленный и выпущенный издательством "Истоки". Его подарили близким и родным певца, в том числе супруге Муслима Магомаева Народной артистке СССР Тамаре Синявской.

Работа вышневолоцкого издательства вызвала интерес, после чего поклонники артиста выразили желание приехать в Вышний Волочёк, чтобы познакомиться с местами детства певца.

- Море цветов, море любви... И, конечно же, звучал ни с чем не сравнимый голос Муслима Магомаева, - рассказывает редактор издательства "Истоки" Ольга Копьёва. - На встрече выступили Тамара Синявская, Арас и Эмир Агаларовы, Юлий Гусман, друзья и коллеги маэстро.

Встреча с участием родных и друзей, посвященная Дню памяти певца, состоялась в Москве. Фото: из архива Ольги Копьёвой

Встреча с участием родных и друзей, посвященная Дню памяти певца, состоялась в Москве. Фото: из архива Ольги Копьёвой

Встреча с участием родных и друзей, посвященная Дню памяти певца, состоялась в Москве. Фото: из архива Ольги Копьёвой

Встреча с участием родных и друзей, посвященная Дню памяти певца, состоялась в Москве. Фото: из архива Ольги Копьёвой

Буклет издательства "Истоки". Фото: из архива Ольги Копьёвой

Буклет издательства "Истоки". Фото: из архива Ольги Копьёвой

ИСТОЧНИК KP.RU

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