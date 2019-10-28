В Твери за один вечер отметят двойной Хэллоуин
30 октября в клубе "Бигбен" Твери состоится вечеринка в честь предстоящего Дня всех святых.
- Мы будет смотреть кино, дрожать и бояться, слушать отличную музыку, наслаждаться атмосферной темнотой, есть и, конечно, смотреть "Хэллоуин", - рассказывают организаторы.
Первым фильмом станет классика 1978 года от Джона Карпентера.
Вторым - "Хэллоуин" 2018 года.
Действие происходит на Хэллоуин 2018 года, спустя ровно 40 лет после Хэллоуина 78-го года. Майкл Майерс после той ночи был схвачен и снова помещён в лечебницу в Смитс-Гроув. Присутствовавший при его аресте Фрэнк Хокинз помешал Сэму Лумису, психиатру, приставленному к Майклу, убить последнего....
Однако страшным кино решили в этот раз не ограничиваться. Организаторы обещают, что будет и десерт. Им станет авторская лекция с личным взглядом от доктора филологических наук, профессора ТвГУ Александра Юрьевича Сорочана.
ул. Брагина, 2.
Начало в 19.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU