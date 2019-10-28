В Твери за один вечер отметят двойной Хэллоуин

28 Окт. 22:38 2019-10-28T22:40:21+03:00

Два фильма и лекция. Обещают, что будет страшно интересно Фото: Ирина ТАРАСОВА

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30 октября в клубе "Бигбен" Твери состоится вечеринка в честь предстоящего Дня всех святых.

- Мы будет смотреть кино, дрожать и бояться, слушать отличную музыку, наслаждаться атмосферной темнотой, есть и, конечно, смотреть "Хэллоуин", - рассказывают организаторы.

Первым фильмом станет классика 1978 года от Джона Карпентера.

Вторым - "Хэллоуин" 2018 года.

Действие происходит на Хэллоуин 2018 года, спустя ровно 40 лет после Хэллоуина 78-го года. Майкл Майерс после той ночи был схвачен и снова помещён в лечебницу в Смитс-Гроув. Присутствовавший при его аресте Фрэнк Хокинз помешал Сэму Лумису, психиатру, приставленному к Майклу, убить последнего....

Однако страшным кино решили в этот раз не ограничиваться. Организаторы обещают, что будет и десерт. Им станет авторская лекция с личным взглядом от доктора филологических наук, профессора ТвГУ Александра Юрьевича Сорочана.

ул. Брагина, 2.

Начало в 19.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU