2019-10-28T22:25:30+03:00
Общество

Жительницу Тверской области Дарью Шерстневу посмертно наградили медалью "За спасение погибавших"

Ценой собственной жизни она спасла свою сестру
Ольга ТРОФИМОВА
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Награду Дарье Шерстневой вручили посмертно Фото: sakha.gov.ruНаграду Дарье Шерстневой вручили посмертно Фото: sakha.gov.ru
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За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях посмертно медалью "За спасение погибавших" награждена Дарья Шерстнева из Вышнего Волочка. Ценой собственной жизни она спасла тонущую младшую сестру.

Трагедия произошла на Вышневолоцком водохранилище в мае 2018 года. В тот день Даша и ее сестра с друзьями купались на Вышневолоцком водохранилище. Даша пристально наблюдала за сестрой, поскольку плавать та практически не умела. В какой-то момент младшую волной потащило вглубь водоема. Даша бросилась ей на помощь и сумела оттолкнуть сестру к берегу, но выбрать из воды сама уже не смогла.

В феврале текущего года имя Дарьи Шерстневой было включено в почетную книгу "Горячее сердце-2019". Посмертно девушке была присуждена одноимённая награда. Накануне Дня России, 11 июня, губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил знак Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" маме Дарьи Шерстневой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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