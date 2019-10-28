2019-10-28T22:09:17+03:00
Общество

У храма преподобного Серафима Саровского в Твери отслужат панихиду по репрессированным

Начало в 10.00
Ирина ТАРАСОВА
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В Твери отслужат панихиду по репрессированнымВ Твери отслужат панихиду по репрессированнымФото: Ирина ТАРАСОВА
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30 октября в России отметят День памяти жертв политических репрессий. Тверь не останется в стороне.

В областном центре в этот день с 11.00 пройдет акция "Молитва памяти", в которой могут принять участие все желающие. Вспомнить и помолиться о тех, кто незаконно ушел в те годы, можно будет на пяти площадках города.

А часом раньше, в 10.00, на территории храма преподобного Серафима Саровского, у поклонного креста будет отслужена панихида. Напомним, 30 октября 2005 года на этом месте были перезахоронены останки репрессированных.

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Говорить о репрессиях надо, чтобы не повторить этот урок прошлого.

На днях в Твери состоялась читка оперы с резким названием «Стукачи» авторов Ивана Корсуновского и Марины Шандаровой. Режиссером выступил Иван Корсуновский (Театр.doc, Москва). В ролях - актеры Театра драмы и ТЮЗа Тарас Кузьмин, Сергей Коноплёв, Евгения Голубева, Виктория Козлова, Игорь Лебедев и студент колледжа культуры имени Львова Эдуард Костин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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