Состояние Дома ворошиловских стрелков в Твери ежедневно будут проверять городские чиновники
Глава Твери Алексей Огоньков подписал постановление о введении режима повышенной готовности в отношении здания на набережной Степана Разина, 2, известного как Дом ворошиловских стрелков. Здание находится в аварийной ситуации, в постановлении сказано о необходимости «мероприятий по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и минимизации её последствий».
- Муниципалитет планирует изыскать средства для обследования здания, - пояснили «КП»-Тверь» в департаменте ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации Твери. - Мы будем контролировать обстановку, наличие ограждающих лент и предупреждающих табличек.
В администрации добавили, что для восстановления здания силами муниципалитета не имеется полномочий, так как оно находится в собственности Минобороны и частных лиц. Но по итогам обследования с собственниками планируют организовать разговор о дальнейшей судьбе дома.
ИСТОЧНИК KP.RU