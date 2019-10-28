Состояние Дома ворошиловских стрелков в Твери ежедневно будут проверять городские чиновники

СЕГОДНЯ 17:40 2019-10-28T17:53:45+03:00

Здание 1935 года постройки находится в ужастном состоянии далеко не первый год Фото: Виктория ТУШКОВА

Здание обследуют, после чего составят разговор с собственниками о его дальнейшей судьбе

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Глава Твери Алексей Огоньков подписал постановление о введении режима повышенной готовности в отношении здания на набережной Степана Разина, 2, известного как Дом ворошиловских стрелков. Здание находится в аварийной ситуации, в постановлении сказано о необходимости «мероприятий по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и минимизации её последствий».

- Муниципалитет планирует изыскать средства для обследования здания, - пояснили «КП»-Тверь» в департаменте ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации Твери. - Мы будем контролировать обстановку, наличие ограждающих лент и предупреждающих табличек.

В администрации добавили, что для восстановления здания силами муниципалитета не имеется полномочий, так как оно находится в собственности Минобороны и частных лиц. Но по итогам обследования с собственниками планируют организовать разговор о дальнейшей судьбе дома.

ИСТОЧНИК KP.RU