2019-10-28T17:53:45+03:00
Общество

Состояние Дома ворошиловских стрелков в Твери ежедневно будут проверять городские чиновники

Здание обследуют, после чего составят разговор с собственниками о его дальнейшей судьбе
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Здание 1935 года постройки находится в ужастном состоянии далеко не первый годЗдание 1935 года постройки находится в ужастном состоянии далеко не первый годФото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

Глава Твери Алексей Огоньков подписал постановление о введении режима повышенной готовности в отношении здания на набережной Степана Разина, 2, известного как Дом ворошиловских стрелков. Здание находится в аварийной ситуации, в постановлении сказано о необходимости «мероприятий по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и минимизации её последствий».

- Муниципалитет планирует изыскать средства для обследования здания, - пояснили «КП»-Тверь» в департаменте ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации Твери. - Мы будем контролировать обстановку, наличие ограждающих лент и предупреждающих табличек.

В администрации добавили, что для восстановления здания силами муниципалитета не имеется полномочий, так как оно находится в собственности Минобороны и частных лиц. Но по итогам обследования с собственниками планируют организовать разговор о дальнейшей судьбе дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Региональные дороги Тверской области перевели на зимнее содержание
В итоговую версию стратегии развития Твери до 2035 года внесено 2000 поправок
Мужчине, избившему полицейского в Тверской области, предъявлено обвинение
Жителей Твери приглашают на бесплатное обследование по профилактике инсульта
Жителям Тверской области напоминают, что еще не поздно сделать прививку от гриппа
Житель Тверской области перевозил наркотики на переднем сиденье иномарки
Более 120 тысяч рублей составил ущерб от кражи ювелирных украшений у жителя Тверской области
Губернатор Игорь Руденя оценил масштабы урагана в Тверской области с высоты птичьего полета
Молодой водитель в Тверской области устроил аварию с пятью пострадавшими
Не менее двух суток потребуется на устранение всех последствий урагана в Твери
Ураган оставил Вышний Волочёк без питевой воды
Пропавшие буквы из надписи "Тверь" в ландшафтном парке "Тьмака" нашли в реке
Ураган прошелся по кладбищу в Кувшиново Тверской области
Контактную трамвайную сеть демонтируют на Новом мосту в Твери
Из-за сильного ветра без света остались больницы, школы, детские сады, социальные учреждения Тверской области
За время навигационного периода в Тверской области причалили 259 теплоходов
В Тверской области работодатель задолжал сотрудникам более 460 тысяч рублей
В Тверской области детям приходилось идти пять километров до соседней деревни, чтобы сесть в школьный автобус
Шейный позвонок древнего носорога нашли в Тверской области
В Тверской области шквалистый ветер наделал много бед