Мужчине, избившему полицейского в Тверской области, предъявлено обвинение

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-28T16:39:23+03:00

Житель Тверской области задержан за то, что ударил полицейского Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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35-летнему мужчине Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 22 октября 2019 года обвиняемый, находясь в коридоре общежития, расположенного в поселке Новозавидовский, ударил оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Конаковскому району ногой в живот.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU