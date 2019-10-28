Мужчине, избившему полицейского в Тверской области, предъявлено обвинение
35-летнему мужчине Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, 22 октября 2019 года обвиняемый, находясь в коридоре общежития, расположенного в поселке Новозавидовский, ударил оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Конаковскому району ногой в живот.
- Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU