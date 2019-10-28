Жителям Тверской области напоминают, что еще не поздно сделать прививку от гриппа

СЕГОДНЯ 15:25 2019-10-28T15:25:25+03:00

В Тверской области ОРВИ болеют более 7000 человек Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Случаев заболевания в регионе пока не выявлено

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В Тверской области специалисты Управления Роспотребнадзора области продолжают эпидемиологический мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ.

- На 43 календарной неделе случаев заболевания гриппом не зарегистрировано, - сообщает пресс-служба ведомства.

Между тем, около 7000 человек походят лечение с диагнозом ОРВИ, что ниже недельного расчетного эпидемического порога.

В Верхневолжье продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным на 28 октября, всего привито более 281 тыс. человек. Вакцинация населения продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU