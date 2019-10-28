Житель Тверской области перевозил наркотики на переднем сиденье иномарки
Иномарку остановили на одной из улиц города Кимры наркополицейские МО МВД России «Кимрский» при содействии сотрудников ГИБДД. При досмотре автомобиля на переднем пассажирском сиденье стражи правопорядка обнаружили и изъяли сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом внутри. Экспертиза подтвердила, что это "тяжелый" наркотик массой более двух грамм.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Злоумышленник сознался в содеянном.
Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU