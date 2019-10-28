2019-10-28T15:16:25+03:00
Происшествия

Житель Тверской области перевозил наркотики на переднем сиденье иномарки

Наркодилер задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области перевозил наркотики в автомобилеЖитель Тверской области перевозил наркотики в автомобилеФото: Олег ЗОЛОТО
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Иномарку остановили на одной из улиц города Кимры наркополицейские МО МВД России «Кимрский» при содействии сотрудников ГИБДД. При досмотре автомобиля на переднем пассажирском сиденье стражи правопорядка обнаружили и изъяли сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом внутри. Экспертиза подтвердила, что это "тяжелый" наркотик массой более двух грамм.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Злоумышленник сознался в содеянном.

Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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