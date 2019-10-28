Более 120 тысяч рублей составил ущерб от кражи ювелирных украшений у жителя Тверской области

СЕГОДНЯ 15:04 2019-10-28T15:04:13+03:00

У жителя Тверской области украли ювелирных изделий на 126 тысяч рублей Фото: Анна КОЛГАНОВА

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С сообщением о краже ювелирных украшений в дежурную часть МО МВД России «Удомельский» обратился 41-летний житель Удомли. Ущерб потерпевшего составил 126 000 рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей, провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий 24-летний знакомый потерпевшего.

Злоумышленника задержали в Удомельском районе и доставили в полицию, где он сознался в совершении кражи. Похищенное имущество фигурант успел продать, а деньги потратить.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU