Губернатор Игорь Руденя оценил масштабы урагана в Тверской области с высоты птичьего полета

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-28T14:53:40+03:00

Губернатор Игорь Руденя на вертолете МЧС проводит осмотр территорий пострадавших от урагана Фото: пресс-служба правительства Тверской области

Глава региона на вертолете МЧС проводит осмотр пострадавших от стихии территорий

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Днем, 28 октября, губернатор Игорь Руденя на вертолете МЧС проводит осмотр территорий, где в ночь понедельник было нарушено энергоснабжение из-за сильного шквалистого ветра. Вместе с главой региона местность патрулируют начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц.

Губернатор планирует осмотреть территории Вышневолоцкого городского округа, Бежецка. В частности, Игорь Руденя посетит Вышневолоцкую и Бежецкую центральные районные больницы, жилой дом по ул. Центральная в Вышнем Волочке и другие объекты.

Отметим, что в Тверской области продолжается восстановление электроснабжения населенных пунктов. На текущий момент возобновлено энергоснабжение центров питания на 110 кВ Бежецкого, Максатихинского, Селижаровского районов, Вышневолоцкого и Осташковского городских округов. Идет подключение потребителей.

Утром глава региона провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области. В Верхневолжье создан оперативный штаб, который контролирует ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU