Молодой водитель в Тверской области устроил аварию с пятью пострадавшими
В одной их машин находился 11-месячный ребенок
В ДТП в Торжке пострадали пять человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
ДТП случилось, около полуночи, 27 октября в Торжке.
21-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ 211540, ехал со стороны трассы М-10, у дома № 38 на Калининском шоссе он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ 21070, под управлением 34-летнего водителя. О случившемся сообщает информационный сайт gorodtorzhok.ru.
В результате ДТП водители транспортных средств и три пассажира автомобиля ВАЗ 21070, в том числе 11-месячный ребёнок, с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение г. Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU