2019-10-28T14:29:23+03:00
Происшествия

Молодой водитель в Тверской области устроил аварию с пятью пострадавшими

В одной их машин находился 11-месячный ребенок
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП в Торжке пострадали пять человекВ ДТП в Торжке пострадали пять человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП случилось, около полуночи, 27 октября в Торжке.

21-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ 211540, ехал со стороны трассы М-10, у дома № 38 на Калининском шоссе он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ 21070, под управлением 34-летнего водителя. О случившемся сообщает информационный сайт gorodtorzhok.ru.

В результате ДТП водители транспортных средств и три пассажира автомобиля ВАЗ 21070, в том числе 11-месячный ребёнок, с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение г. Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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